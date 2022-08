Sant’Agata di Militello – Ricomparso nella notte “Stuart”, il Minions che decora la rotonda adottata

E’ ricomparso come per magia, poche ore dopo la nostra segnalazione, il sasso decorato con Stuart, il Minions con un occhio solo del noto cartone animato “Cattivissimo Me” posizionato nell’aiuola della rotonda all’incrocio tra la circonvallazione di Sant’Agata di Militello e la SP 161.

La rotonda è diventata un simbolo dell’amore per la propria cittadina e del senso civico per tutti i passanti. Due notti fa però, qualcuno aveva pensato bene di portare via il grazioso sasso di Stuart dall’aiuola, privandola della sua piccola opera decorativa.

Dopo la segnalazione di un nostro lettore e la successiva pubblicazione dell’articolo sul nostro sito, il piccolo sasso è tornato magicamente al suo posto. Probabilmente una bravata riuscita male.