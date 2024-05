Da Capo d’Orlando al Perù, in giro per il mondo con la “Travel Designer” Eleonora Calderone – VIDEO

Sempre pronta a preparare i bagagli per nuove avventure, Eleonora Calderone ha trasformato la sua più grande passione in un lavoro. La giovane, originaria di Capo d’Orlando, è una travel designer: cioè si occupa di progettare itinerari su misura per i propri clienti.

Dopo essersi laureata in Scienze Motorie a Messina, Eleonora decide di partire per Londra con l’obiettivo iniziale di imparare l’inglese: in realtà rimane in terra inglese per sette anni.

Qui inizia un altro percorso di studi, che la porta ad intraprendere nuove avventure. Anche grazie ai collegamenti di cui è dotata una città come Londra, riesce a raggiungere le mete più disparate, intraprendendo anche una nuova professione.

Tutto inizia con un viaggio in Thailandia: in tasca un biglietto di sola andata e uno zaino. Qui trascorre diversi mesi comprendendo ancora una volta che la sua passione relativa ai viaggi, può trasformarsi in una opportunità.

Conoscere il mondo e le differenti culture che lo abitano e farle vivere anche ad altri viaggiatori.



Ha scelto di investire tempo e denaro nella formazione e ad oggi, dopo anni di sacrifici e rinunce, è una travel designer alla scoperta di nuovi itinerari: ha lasciato Londra e al momento si trova in Sud-America.

‹‹Per me essere una travel designer – dice Eleonora ai nostri microfoni – significa trasmettere ai miei clienti tutte le emozioni che provo durante i viaggi e provare a farle vivere anche a loro, questo posso farlo grazie alla creazione di itinerari su misura che io testo in primis durante i miei viaggi. Quando sono in viaggio – continua Eleonora – cerco di immergermi il più possibile nella cultura locale, di provare tutte le attività, le strutte migliori, gli spostamenti sul posto e conoscere persone del posto con le quali collaborare››.

Inoltre, nel lavoro che svolge molta importanza è data ai social network, che rappresentano un vero e proprio diario di bordo attraverso cui Eleonora si racconta e mostra tutti momenti che vive nel corso dei suoi viaggi. Le sue pagine Instagram e Facebook sono un vero e proprio bigliettino da visita per tutti i viaggiatori.

Tante sono le esperienze sperimentate, ma una in particolare risale a qualche giorno fa quando Eleonora è stata ospitata da una famiglia locale, situata al confine tra Perù e Bolivia. La famiglia peruviana era felice di poter condividere tutto ciò che aveva con la giovane: dal cibo ai vestiti, fino a trascinarla ad una festa tipica del luogo, facendola così sentire parte di loro.

Non c’è niente di più bello che godersi il presente, per questo Eleonora cerca di vivere al meglio quello che ha e di non pensare troppo al futuro.



‹‹Che sia un’andata o un ritorno›› come canta Cremonini, viaggiare è sempre una buona scelta poiché è così che si riesce ad aprire mente e cuore a nuove culture. Mettersi sempre in discussione, uscire dalla propria comfort zone, proprio come Eleonora.

Articolo di Elisa Caruso