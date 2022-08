Sant’Agata Militello, sparito “Stuart”, il Minions dipinto su un sasso che decorava una rotonda adottata

Spiacevole sorpresa questa mattina, dove è sparito il sasso decorato con Stuart, il Minions con un occhio solo del noto cartone animato “Cattivissimo Me” posizionato nell’aiuola della rotonda all’incrocio tra la circonvallazione di Sant’Agata di Militello e la SP 161. Lo spazio, nel 2019 era stato “adottato” da famiglia, piantumato con piante provenienti dai luoghi più disparati e decorato con il sasso che ritraeva Stuart, tanto caro ai più piccoli che potevano guardalo passando li. La rotonda era diventata un simbolo dell’amore per la propria cittadina e del senso civico per tutti i passanti. La notte scorsa, però, qualcuno ha pensato bene di portare via il grazioso sasso di Stuart dall’aiuola, privandola della sua piccola opera decorativa.

Ecco lo sfogo sull’accaduto di un nostro lettore, che chiesto di rimanere anonimo.

“Ama il prossimo tuo come te stesso. Anche curare con un tocco di leggerezza nato dalla fantasia è amare, amare indistintamente tutti i viandanti che per un microsecondo della loro giornata ricevono un dono di affetto infantile, un’esplosione di colori, la grazia e la magnificenza della semplicità una carezza. Questo era il significato che dei bambini entusiasti avevano attribuito a quel piccolo pupazzo che riposava sorridendo nel sicuro abbraccio della rotonda. Questa mattina era sparito, passando i miei figli con l’amarezza in volto e la voce tremante sono esplosi all’unisono “lo hanno rubato!!!”. Ma no figlioli miei, non esiste nessuno in grado di fare un atto d’inciviltà così grande, semplicemente come il nano da giardino de “il fantastico mondo di Amelie” ha deciso che era il momento di portare il suo sorriso in giro per il mondo ed ha spiccato il volo sorretto dai sogni di migliaia di bambini che non hanno più un sorriso perché, quello si, glielo hanno rubato…”