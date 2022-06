Speciale Elezioni su AM – Segui lo spoglio in diretta dalle 15.30 – Eletti Cipriano, Musca, Castrovinci e Grasso

Arrivano i primi verdetti per la tornata elettorale del 2022 in provincia di Messina. A Montalbano Elicona l’avvocato Nino Todaro batte il sindaco uscente Filippo Taranto. Dottore raggiunge il quorum e viene rieletto ad Alcara Li Fusi, così come Katia Ceraldi a Cesarò. A Pettineo riconfermato Ruffino. A San Piero Patti trionfa Cinzia Marchello.

A Piraino Cipriano vince il testa a testa contro Cusmano.

A Capri Leone torna ufficialmente sindaco Bernardette Grasso. A Sinagra Musca viene rieletto, così come Riolo ad Acquedolci. Scontata la riconferma di Salvatore Castrovinci a Torrenova, che vince con l’88% delle preferenze.

Felice Germanò è il nuovo sindaco di Furnari, a Castroreale eletto Giuseppe Mandanici, mentre Domenico Nastasi in vantaggio a San Pier Niceto.

Eletti anche Gino Bertolami a Novara di Sicilia, Filippo Bonansinga a Merì e Renato Di Blasi a Librizzi.

A Villafranca Tirrena Giuseppe Cavallaro batte Mario Russo, mentre a Saponara vince Merlino e a Venetico Rizzo.

