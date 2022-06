Giuseppe Cavallaro è il nuovo sindaco di Villafranca Tirrena, a Venetico Rizzo vince con soli 15 voti di scarto. Merlino a Saponara

Giuseppe Cavallaro è il nuovo sindaco di Villafranca. Il candidato, erede designato del sindaco Matteo de Marco, ha avuto la meglio sullo sfidante Mario Russo, ottenendo 2362 voti. Russo si è fermato a quota 2133.

Francesco Rizzo, 81 anni, centra il tris e superando l’avversario Nino La Guidara per appena 15 voti, conquistando la poltrona di primo cittadino di Venetico per la terza volta consecutiva per 1.154 voti a 1.139.

A Saponara trionfa infine Giuseppe Merlino, mancano ancora i dati conclusivi, ma poco fa conduceva per 1227 voti, contro i 705 dello sfidante Bertino.