Patti: incontro su ”Nebrodi al Centro: sfide e opportunità per contrastare gli svantaggi derivanti dall’insularità”

Un dissalatore consortile di nuova generazione per sopperire all’emergenza idrica. Questa la proposta avanzata dal consigliere Filippo Tripoli componete del consiglio d’amministrazione del Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi di Patti.

La realizzazione degli impianti di desalinizzazione potrebbero essere la soluzione ai fabbisogni idrici dell’uomo in uno scenario climatico volto al cambiamento. Il primo step riguarderà uno studio di fattibilità per la realizzazione dell’impianto, tutto passa dal coinvolgimento delle amministrazioni locali e dei primi cittadini che compongono l’assemblea consortile, poi si passerà alla pubblicazione dell’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse ai fini della presentazione di proposte di finanza di progetto che il consorzio dovrebbe valutare per l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e successiva gestione.

Le amministrazioni chiaramente hanno un ruolo centrale e cruciale per la riuscita di questo progetto, che se dovesse concretizzarsi rappresenterebbe una svolta per la risoluzione definitiva di un problema, che soprattutto negli ultimi anni sta mettendo in ginocchio la Sicilia e i Nebrodi, questo non significa assolutamente abbandonare l’attuale sistema idrico che anzi va implementato e manutenzionato.

I comuni costieri come Patti, Oliveri, Falcone e Gioiosa Marea assumeranno un ruolo centrale nella progettazione, queste le dichiarazioni del consigliere Tripoli. Questi e altri argomenti saranno trattati domenica 15 dicembre alle 17.00 presso la sala comunale di piazza Mario Sciacca di Patti in occasione del convegno organizzato dal consorzio pattese dal titolo ”Nebrodi al Centro: sfide e opportunità per contrastare gli svantaggi derivanti dall’insularità”.

Saranno presenti l’eurodeputato Marco Falcone e il presidente della commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi dell’insularità Tommaso Calderone, oltre ai presidenti dei Gal Tirrenico e Nebrodi Plus Carmelo Pietrafitta e Francesco Calanna; è prevista la presenza di amministratori locali e professionisti, provenienti dai centri della provincia, che al termine del convegno potranno intervenire al dibattito per proporre progetti e idee utili al territorio. Al centro de dibattito certamente i collegamenti, i rifiuti e l’energia.