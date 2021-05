Trasferito al Papardo il passeggero rimasto ferito nell’incidente di ieri a Torrenova

Ha riportato diverse fratture al bacino e altri traumi il 50enne che ieri, mercoledì 5 maggio, è rimasto ferito nell’incidente stradale avvenuto intorno alle 18:00 sulla S.S. 113 nel comune di Torrenova. Per questo, nella mattinata di oggi, è stato trasferito in elisoccorso dal nosocomio santagatese, dove era stato ricoverato subito dopo il sinistro, all’ospedale Papardo di Messina.

L’uomo non è in pericolo di vita, ma i traumi riportati hanno richiesto il trasferimento in una struttura ospedaliera meglio attrezzata.

Il 50enne era a bordo, come passeggero, di una BMW, condotta da un trentaduenne. La vettura, che viaggiava in direzione Palermo, avrebbe prima sbandato, invadendo l'altra corsia di marcia e impattando violentemente contro un immobile, posto a pochi metri dal bordo della carreggiata ed poi è stata sbalzata nuovamente sull'altro lato, uscendo di strada e andando a sbattere contro alcuni alberi, che ne hanno arrestato la corsa