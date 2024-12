Messina: lo scambio di auguri dei giornalisti nella sede dell’Assostampa di Messina

Alla presenza del sindaco Federico Basile, del vescovo ausiliare Cesare Di Pietro, del vice presidente vicario dell’Associazione Siciliana della Stampa Attilio Borda Bossana e di Sergio Magazzù, segretario provinciale scambio di auguri in occasione delle festività natalizie nella sede rinnovata dell’Assostampa di Messina.

Il sindaco Basile “ha voluto mettere in risalto il ruolo fondamentale dei giornalisti nel trasferire le informazioni oltre al rapporto di reciproca collaborazione che si è instaurata tra amministrazione e stampa”. Una città, ha detto Basile, “cresce anche nel momento in cui i giornalisti trasferiscono ai cittadini, tutte quelle notizie che riguardano l’attività dell’amministrazione, le diverse realizzazioni, il valore della resilienza elementi fondamentale per accrescere il senso di appartenenza e di comunità”.

Anche il vescovo ausiliare Cesare Di Pietro “ha ricordato il ruolo fondamentale della stampa soprattutto in un periodo storico in cui, le guerre stanno annientando la vita di tante persone il più delle volte innocenti, oltre a cancellare la storia e l’identità di intere nazioni”. Bisogna, ha concluso mons. Di Pietro, “essere operatori di pace, rimarcando soprattutto il valore della vita che nessuno e, a nessun titolo, può permettersi il lusso di togliere”.

Infine il segretario provinciale Sergio Magazzù, “nel ringraziare i graditi ospiti per la presenza, ha ricordato che la sede dell’Assostampa è la casa di tutti i giornalisti”. Lo scambio degli auguri, ha affermato Magazzù, “è anche il momento in cui viene consegnato un riconoscimento ai colleghi veterani dell’Ordine”.

Quest’anno, il sindaco Federico Basile ha consegnato una targa ricordo a Giuseppe Randazzo iscritto dal 1966.

Attilio Borda Bossana ha consegnato al sindaco Basile una maglietta che nel logo riporta il giorno dell’inaugurazione della tranvia di Messina.