Torrenova, auto si schianta contro muro e finisce tra alberi. Un ferito

È di un ferito, miracolosamente in modo non grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 18 sulla SS 113 nel territorio comunale di Torrenova.

Per cause in corso di accertamento una BMW serie 4, che viaggiava in direzione Palermo è sbandata, andando prima a sbattere a sinistra, contro un’immobile adibito a garage causando il crollo di parte del muro e abbattendo una porta, per poi arrestare la corsa contro gli alberi a bordo strada, dall’altro lato della carreggiata.

La vettura era condotta da un trentaduenne torrenovese, rimasto illeso. Ferito, in modo non grave, invece, il passeggero che era con lui, un 50enne del luogo, soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno condotto all’ospedale di S. Agata Militello, per accertamenti.

Interventi i carabinieri del nucleo radio mobile di S. Agata Militello, che hanno effettuato i rilievi.