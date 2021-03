Covid-19 – Confermati i due casi di variante inglese a Castell’Umberto

Era del 28 febbraio scorso la notizia dei due casi di sospetta variante del Sars-Cov-2 a Castell’Umberto (qui la notizia). Oggi è arrivata la conferma, annunciata dal sindaco Vincenzo Lionetto Civa, attraverso una diretta sul suo profilo Facebook.

“Sono due casi di variante inglese – ha annunciato il primo cittadino -, tutti gli esami di laboratorio hanno confermato quanto temevamo. I due soggetti sono in isolamento da 15 giorni, e adesso non ha senso fare allarmismo, serve avere pazienza e seguire le indicazioni che arrivano dalle autorità sanitarie provinciali e regionali”.

A Castell’Umberto le scuole restano chiuse fino al 20 marzo, su disposizione del presidente della Regione Musumeci, con didattica a distanza, e si resta in attesa di nuove indicazioni, perché è probabile l’istituzione della zona rossa in tutti i comuni interessati dalle varianti.

“Consideriamoci ugualmente in zona rossa – dice Vincenzio Lionetto Civa –, perché questa variante del Coronavirus è maggiormente contagiosa, dunque aumentiamo la distanza interpersonale, non più un metro, ma due. La mascherina chirurgica, inoltre, non è più sufficiente, bisogna indossare la FFP2. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha già acquistato tremila mascherine FFP2, che saranno distribuite alla popolazione umbertina”.