Il regista siciliano Angelo Faraci svela il suo nuovo film: sarà girato a Novara di Sicilia

Dopo anni di successi e riconoscimenti internazionali, Angelo Faraci, regista, attore e produttore siciliano, si prepara a girare il suo nuovo film, “Il Mistero di Spartivento”. Il film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Rosaria Lo Porto, vincitrice del premio come migliore sceneggiatrice al Festival di Cefalù, sarà girato nel suggestivo borgo di Novara di Sicilia, uno dei borghi più belli d’Italia.

“Il Mistero di Spartivento” è ambientato nella Sicilia rurale degli anni ’60 e’70 e affronta il tema sociale, sempre attuale, dei tumori. La trama prende spunto dalla leggenda delle streghe di Spartivento, reinterpretata in chiave neorealista da Faraci.

Il film vanta un cast di alto livello, con attori siciliani e italiani di fama, tra cui lo stesso Angelo Faraci, Marika Faraci, Maria Antonina Macaluso, Italobartolomeo Fucile, Alessandro Alicata, Manuscia Del Rosso e Turi Giuffrida, volto noto del cinema siciliano.

Il team tecnico, di livello internazionale, vede la partecipazione del direttore della fotografia Christian La Piana e del compositore Alberto Bellavia.

Le riprese del film, che si svolgeranno dal 13 al 17 ottobre a Novara di Sicilia, rappresentano un’importante occasione di promozione per il territorio siciliano. La produzione, Ancora Cinematografica, è ancora alla ricerca di comparse e offre l’opportunità a chiunque voglia vivere l’esperienza del set cinematografico di partecipare alle riprese.

“Il Mistero di Spartivento” è patrocinato dal Comune di Novara di Sicilia, dall’associazione Borghi più belli d’Italia e prodotto in collaborazione con l’Istituto Cine/Tv Roberto Rossellini di Roma. Il film si preannuncia come un altro successo per Angelo Faraci e per il cinema italiano.