Capo d’Orlando – Tre alunni del Liceo Artistico “Lucio Piccolo” premiati con il primo posto a Palermo

Il Liceo Artistico “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando si distingue ancora una volta come faro di creatività e talento. Lunedì sera, nel prestigioso contesto del Teatro Massimo di Palermo, gli studenti del liceo orlandino hanno ricevuto il primo premio del concorso artistico regionale “Nec Recisa Recedit”, promosso dal Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. L’evento, intitolato “Il Natale della Finanza”, ha celebrato l’eccellenza artistica dei giovani siciliani, con ospiti d’eccezione e un’atmosfera di grande emozione.

La vittoria è stata conquistata grazie all’opera intitolata “Tranciamo i fili”, realizzata dagli studenti Alessia Piccione, Anna Palumbo e Rosario Castrovinci della classe IV B artistico. L’opera, giudicata “pregevole” dal Generale Roberto Manna, Comandante del Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, ha saputo catturare i valori fondamentali del concorso: la legalità economico-finanziaria e il servizio verso la comunità. Il titolo e il concept dell’opera esprimono un messaggio profondo e attuale, un invito a spezzare i fili dell’illegalità per costruire un futuro di trasparenza e giustizia.

Il riconoscimento è il risultato del lavoro di squadra tra studenti e docenti. I giovani artisti sono stati guidati con maestria dai tutor Vittorio Perna e Anna Paola Cataldo, sotto il coordinamento del professore Mauro Cappotto, referente del progetto. La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Larissa Bollaci, ha espresso grande soddisfazione per il prestigioso risultato, definendolo “un motivo di orgoglio e una testimonianza del talento e dell’impegno di tutta la comunità scolastica”. “Questo premio,” ha dichiarato, “dimostra l’eccellenza dei nostri studenti, la passione dei nostri docenti e l’importanza di iniziative educative che promuovono legalità, creatività e innovazione”.

Il Concorso “Nec Recisa Recedit”

Il concorso, rivolto agli studenti delle terze e quarte classi dei Licei Artistici statali della Sicilia, ha visto la partecipazione di oltre 300 opere provenienti da tutta la regione. L’iniziativa è stata ideata per sensibilizzare i giovani sui temi della legalità economico-finanziaria e della cittadinanza attiva, con l’obiettivo di educare ai valori della giustizia e contribuire alla crescita sociale ed economica del Paese.

A consegnare il premio ai vincitori è stato il Generale Roberto Manna, affiancato dalla Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. L’evento è stato un momento di grande visibilità per il Liceo “Lucio Piccolo”, che ha confermato il suo ruolo di eccellenza nella formazione attraverso costanti attività extracurriculari finalizzate allargamento dell’offerta formativa in tutti gli indirizzi di studio proposti: scientifico, classico, linguistico, artistico e scienze applicate.

Questo straordinario risultato è una testimonianza dell’importanza di educare i giovani alla legalità e alla responsabilità civica. Attraverso la cultura e l’arte, gli studenti del Liceo di Capo d’Orlando hanno saputo veicolare un messaggio potente, dimostrando che talento e impegno possono fare la differenza.