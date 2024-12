Cugno e Belladonna svettano in Italia portando in alto Ucria. Sabato 14 dicembre le premiazioni del poker dei Nebrodi

Annata ricca di successi quella del 2024 per Ucria e per l’omonima ASD. Dai Trulli della Puglia, alla nebbia dell’Aspromonte, ai torridi monti Sicani passando dalle sfide dell’avvincente gara di casa, il binomio CUGNO – BELLADONNA è sempre stato ai vertici delle rispettive classifiche slalom sia regionali che soprattutto italiane.

Inoltre nonostante la pausa invernale, l’ASD Ucria Racing non si ferma ed in sinergia con le ASD di Librizzi, di San Piero Patti e di Castell’Umberto ha organizzato per sabato 14 Dicembre ore 18.00 le premiazioni del Poker dei Nebrodi. Un’avvincente competizione che ha visto protagonisti i quattro slalom delle omonime cittadine creando classifiche non scontate con numerose sorprese ma altrettante conferme.

Ritornando ai risultati della stagione sportiva passata:

Carmelo Cugno, scommette insieme all’assettista Domenico Gangemi (nonché proprietario

della vettura), nella sfida dell’Italiano Slalom scegliendo la Peugeot 106 di taglia Rs Plus 1600 iscritta per i colori della Scuderia Nebrodi Racing preparata da Macrì’ e TecnoSuspension. Giusto qualche gara test positiva ad inizio stagione e subito si parte per la sfida tricolore, che porterà alla laurea di Campione Italiano Rs Plus con le numerose vittorie di classe e gruppo. Un risultato strabiliante vista la sua prima esperienza con questa vettura ed in questo campionato ma che ha confermato le doti da pilota che caratterizzano Carmelo.

Ingordo di sfide, corre anche nella sua Sicilia affrontando i cronometri e gli avversari regionali che lo mettono a dura prova, ma il successo o il podio è sempre presente.

A completare ulteriormente il titolo Italiano, sono le notizie delle vittorie del Campionato Siciliano Slalom Rs Plus e della Coppa di 5° Zona di Gruppo.

En plein di successi dunque per Carmelo che di certo nel 2025 cercherà di riconfermare e

migliorare ancora le gesta di questa magica annata. Alfonso Belladonna, per lui una stagione turbolenta di successi con la sua fida Uno Turbo S7 di casa Fiat iscritta per i colori della scuderia Nebrosport e preparata dal noto tuner nonché amico Biagio Meli di Bronte, anche per lui cura divina dell’assetto del binomio di Gangemi-TecnoSuspension. Di certo i cavalli e i bar del turbo non mancano come del resto i risultati strabilianti che lo portano sempre ai vertici delle classifiche di classe e gruppo ma anche con numerose soddisfazioni nell’assoluta.

Gli sorride il Campionato Siciliano dove lo vede trionfare in classe S7 segnando numerosi record di tracciato. Egli inoltre affronta le numerose sfide valide per il Trofeo Italiano Sud dove riesce a classificarsi come finalista ed ha rappresentato la regione Sicilia nella finale svoltasi ad Altomonte in Calabria.

Una gara dove il livello era altissimo con il plotone di avversari giunti da tutta Italia, qui ottiene la terza posizione nella classifica assoluta del Trofeo Italiano Slalom e la prima nel gruppo Speciale. Dopo un totale rialzo invernale della vettura, si prospetta per lui un 2025 ricco di avvincenti sfide a suon di turbo per difendere le leadership acquisite quest’anno. Soddisfazione espressa anche dal Sindaco di Ucria Enzo Crisà, per il quale le vittorie ottenute dai due giovani ucriesi è un grande risultato per tutta la comunità, che già aspetta con trepidazione la quarta edizione dell’autoslalom “Città di Ucria”.