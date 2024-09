Incidente stradale nel pomeriggio a Capo d’Orlando, sulla SS113 nei pressi di Villa Piccolo.

A scontrarsi un’auto e un furgoncino, per cause ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio il conducente dell’auto, rimasto ferito. Sul posto i sanitari e un’ambulanza del 118, che hanno trasportato il ferito all’ospedale di Sant’Agata di Militello per tutti gli accertamenti del caso.