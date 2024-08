Entrano nel vivo da oggi a Naso i festeggiamenti in onore del patrono San Cono Abate, uno degli eventi religiosi più antichi e sicuramente tra i più importanti dell’intera Sicilia.

Migliaia i fedeli in arrivo, in vista della festa che culminerà il 1° settembre con la solenne messa e la processione per le vie del paese. A chiudere il tutto l’atteso concerto di Alex Britti in Piazza Roma alle 21.30.