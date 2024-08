A/19: riaperto stamattina al traffico il viadotto Cannatino, lungo l’autostrada “Palermo-Catania”

È stato riaperto stamattina al traffico il viadotto Cannatino, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, tra gli svincoli di Buonfornello e Scillato, in direzione del capoluogo etneo.

Con il completamento dei lavori, è stato rimosso il cantiere che, dopo un periodo di fermo, era ripartito a marzo scorso, grazie alla forte accelerazione impressa dalla struttura commissariale guidata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Le attività del cantiere riprenderanno ai primi di settembre, nella carreggiata in direzione Palermo.

«Cerchiamo di garantire – afferma il presidente della Regione, Renato Schifani – le migliori condizioni di circolazione, favorendo gli spostamenti con maggiore sicurezza e fluidità in un momento di intenso traffico nell’isola, durante l’esodo estivo, sospendendo per qualche settimana le attività di ammodernamento del tratto autostradale. Un altro cantiere chiuso, un altro passo avanti verso il raggiungimento dell’obiettivo finale, che resta sempre quello di completare finalmente i lavori e avere, dopo tanti anni, un’infrastruttura sicura e efficiente».

I lavori eseguiti sul viadotto Cannatino – nel rispetto degli impegni assunti da Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane – hanno interessato 13 campate per una lunghezza complessiva di 436 metri e riguardano il rinforzo delle solette esistenti per l’intera larghezza dell’impalcato; l’impermeabilizzazione dell’estradosso degli impalcati; la realizzazione di una nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso.

L’intervento, per un investimento complessivo di 4 milioni e 750 mila euro, prevede il rinforzo delle solette esistenti per l’intera larghezza dell’impalcato, i risanamenti corticali su alcuni elementi in calcestruzzo armato, l’impermeabilizzazione degli impalcati, la regimentazione delle acque di piattaforma, la sostituzione dei giunti di dilatazione e la realizzazione di una nuova pavimentazione.