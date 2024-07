Un incidente autonomo si è verificato poco fa sulla A/20 Messina-Palermo, all’altezza del viadotto Vina, nel territorio tra Brolo e Rocca di Capri Leone.

Per cause in corso di accertamento un’auto ha sbandato e ha divelto il guard rail. Non ci sono feriti. I danni sono rimasti circoscritti all’auto e al guard-rail.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Sant’Agata Militello agli ordini del comandante Massimiliano Fiasconaro.