Un incidente si è verificato sulla strada statale 113 nella zona di Saliceto di Gioiosa Marea. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un furgone e una moto.

Ad avere la peggio nell’impatto il centauro, che, dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118 – gli hanno riscontrato lievi ferite, è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti.

Sul posto i carabinieri della stazione di Gioiosa Marea e del nucleo radiomobile della compagnia di Patti.