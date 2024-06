E’ stata una conversazione stimolante quella tra la fotografa Daniela Minuti e la docente universitaria Katia Trifirò che nel suggestivo Chiostro del Sacro Cuore di Santa Lucia del Mela hanno raccontato la Sicilia attraverso un obbiettivo.

Per Daniela Minuti un ritorno nella sua terra dopo tanti studi e progetti in giro per il mondo.