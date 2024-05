Quasi tempo di votazioni in Sicilia. L’8 e il 9 giugno si voterà per le elezioni Europee e in diversi comuni dell’isola, tra cui Brolo.

Questa sera su AM, ospite di Massimo Natoli, parlerà Pippo Laccoto, sindaco uscente e candidato alle prossime elezioni comunali. Si parlerà del futuro della cittadina tirrenica, in attesa di ascoltare la controparte rappresentata da Maria Vittoria Cipriano, l’altra candidata a sindaco.

Appuntamento alle 20.50 su AM, canale 82. Replica domani alle 14.40.