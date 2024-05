Capo d’Orlando, microdiscarica a Trazzera Marina. C’è persino un trampolino per tuffi

Un tuffo dove l’acqua è più blu, il blu del bellissimo mare di Capo d’Orlando, meta balneare e cittadina che dovrebbe basare la propria economia sull’offerta turistica e la valorizzazione delle proprie risorse. Ma di blu, anche parecchio sbiadito, c’è solo un vecchio trampolino di quello che sembra una struttura removibile per piscine, che parrebbe abbandonata.

Le immagini che riportiamo sono state girate questa mattina alla fine di Via Trazzera Marina, in uno spiazzo che dovrebbe essere un parcheggio. Un’area che precede il tratto di strada parzialmente crollata e chiusa al transito che conduce al depuratore cittadino e verso la foce del torrente Zappula, da dove per altro è istituito divieto di balneazione in direzione est, per 600 mt per ovvie ragioni. Un’area di confine tra area ancora balneabile e non dunque che, forse proprio per questo motivo, è diventata meta di incivili che vengono a scaricare qui i propri rifiuti. A pochi passi da prime e seconde case, appartamenti e villini che d’estate vengono affittati ai turisti.

Oltre al pattino abbandonato, c’è anche un cumulo di immondizia, che invade il marciapiede e una striscia di terreno, tra canne ed erba alta, che in parte nascondono rifiuti di ogni genere: sacchetti con dentro di tutto, materiale edile di risulta, un vecchio water, pezzi di ferro. C’è anche una cabina elettrica, che non sappiamo se è o meno in funzione, con il coperchio divelto e il quadro scoperto.

Davvero una brutta cartolina per coloro che da qui a poco soggiorneranno in questa zona di Capo d’Orlando, ma anche per residenti e i cittadini che la vivono ogni giorno e che ci hanno segnalato la presenza di questa micro discarica. Se la segnalazione sia arrivata o meno anche agli uffici competenti non è dato sapere, ma ci auguriamo che presto possano essere presi provvedimenti per ripulire il sito dai rifiuti e che vengano predisposti opportuni controlli.