Capo d’Orlando: il 25 maggio c’è l'”Art Day”, arte e socialità tra i giovani

L’associazione CapoVerso Onlus, presieduta da Riccardo Calanna, in collaborazione con i rappresentanti del Liceo Lucio Piccolo, presenta l’Art Day, un evento unico, ripetuto negli anni, dedicato all’arte e alla socialità tra i giovani.

L’evento, realizzato grazie allo sforzo dei giovani di “CapoVerso” e del liceo orlandino si terrà sabato prossimo 25 maggio 2024 in piazza Bontempo e promette di essere una giornata indimenticabile all’insegna della creatività e della condivisione.

La Giornata dell’Arte nasce con l’obiettivo di promuovere l’espressione artistica e rafforzare i legami sociali tra i giovani, in un periodo in cui determinati valori sembrano essere sempre meno presenti nelle nuove generazioni e nella società odierna.

La giornata sarà ricca di attività pensate per coinvolgere e divertire, mettendo al centro la

creatività e l’interazione.

Alle ore 15.00 la piazza si animerà con la musica di un DJ set, per dare il via all’evento in

un’atmosfera di festa e condivisione. Alle ore 17.00 saranno distribuite tele e colori per tutti i partecipanti. I giovani artisti avranno la possibilità di esprimere la propria creatività dipingendo le loro opere d’arte. Un’opportunità per scoprire nuovi

talenti e sperimentare liberamente con forme e colori.

Alle ore 19 la giornata si concluderà con un color party, un’esplosione di colori che

coinvolgerà tutti i presenti in un’esperienza indimenticabile di gioia e condivisione. Il color party sarà un momento di unione e allegria, simbolo di una comunità viva e partecipativa.

L’Art Day rappresenta un’importante occasione per i giovani del territorio di incontrarsi, socializzare e divertirsi in modo sano e creativo. L’evento è reso possibile grazie al patrocinio del comune di Capo d’Orlando e ad alcune attività orlandine, che

hanno sostenuto economicamente l’iniziativa.