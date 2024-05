Capo d’Orlando: il concerto degli studenti dell’IC n.2 – VIDEO

Si chiude in bellezza, ma anche nella commozione l’anno scolastico 2023-2024 per l’I.C. Numero 2 di Capo d’Orlando, guidato dalla dirigente Rita Troiani, con un concerto interamente realizzato dagli studenti, andato in scena nell’aula magna del plesso di Furriolo, gremita per l’occasione. Fiati e voci del coro della scuola che hanno incantato tutti per concludere l’anno scolastico dell’istituto ad indirizzo musicale, ultimo atto anche della sua storia amministrativa, visto che che da settembre sarà accorpato al comprensivo 1 della cittadina tirrenica.