Bandiera Blu, sono 14 le spiagge premiate in Sicilia. Tra gli approdi il Porto Turistico di Capo d’Orlando

Arrivato anche per quest’anno il riconoscimento della Foundation for Environmental Education (FEE) con l’assegnazione delle Bandiere Blu 2024. La Sicilia arriva a 14 bandiere e la provincia di Messina fa il pieno di riconoscimenti con due new entry: Taormina e Letojanni.

L’edizione 2024 vede un trend di crescita delle località Bandiera Blu rispetto al precedente anno: i 236 Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento sono 10 in più rispetto allo scorso anno, con 14 nuovi ingressi e 4 Comuni non confermati.

Nella provincia di Messina queste le bandiere blu assegnate tra conferme e new entry: Lipari, Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Tusa, Letojanni, Taormina. A Ragusa abbiamo Modica, Ispica, Pozzallo, Scicli, Ragusa. Presente Agrigento con Menfi.

Di porti bandiera blu in Sicilia ne troviamo soltanto due ed entrambi sono messinesi: Capo d’Orlando Marina e Marina del Nettuno (Messina).