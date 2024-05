Capo d’Orlando – Nino Scarlata convocato con la Nazionale Italiana di Basket Over 55 agli Europei

Nino Scarlata, cestista dal grande passato, top scorer nella gloriosa storia dell’Orlandina Basket, con record e punti segnati ovunque in Sicilia, ha ricevuto la seconda convocazione consecutiva con la Nazionale Italiana Over 55.

Nino parteciperà agli Europei Over 55 in programma in Italia, a Pesaro, dal 21 al 30 giugno, vestendo per la seconda volta la maglia della Nazionale Italiana dopo l’esperienza dello scorso anno in Portogallo. Nonostante un infortunio al tendine d’achille che lo ha colpito nell’ultimo periodo, Nino sta cercando di tornare in campo il prima possibile, ma il presidente Virgilio Marino e l’allenatore Domenico Toticone hanno già deciso di convocarlo.

Un grande onore, una convocazione sognata e meritata.