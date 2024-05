A18, grave incidente stradale nei pressi dello svincolo di Fiumefreddo. Ferita trasportata in elisoccorso al Cannizzaro

Grave incidente stradale, intorno alle 15.45 di oggi, sull’autostrada A18, Messina-Catania, in direzione Messina, nei pressi dello svincolo di Fiumefreddo.

Nel sinistro, le cui cause sono da accertare, sono rimasti coinvolti due autovetture ed un autoarticolato. Nell’impatto trepersone sono rimaste ferite e soccorse dai sanitari del 118 giunti sul posto in ambulanza. Per una di loro, una donna, ferita in modo più grave, si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni di marcia, per consentire l’atterraggio del mezzo di soccorso.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polstrada della sottosezione di Giardini Naxos, per regolare il traffico e garantire la sicurezza degli automobilisti ed effettuare i rilievi del caso. Il tratto autostradale in direzione Catania è stato subito riaperto dopo il soccorso alla ferita, mentre quello in direzione Messina è ancora chiuso per consentire le operazioni di recupero dei mezzi incidentati e il ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale.