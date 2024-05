Torrenova, ci sono già i primi due big per il cartellone estivo: sono Arisa e Rocco Hunt

Nessuno dato ufficiale per la seconda edizione del Festival Amuní, che ha riscosso nel 2023 un importantissimo successo, così come nessun indizio é stato ancora fornito su cosa bolle in pentola per l’estate torrenovese 2024, ma l’amministrazione comunale, guidata da Salvatore Castrovinci, lancia il primo segnale concreto su quelli che saranno gli eventi in programma.

Ci sono, infatti, i primi due nomi di artisti scritturati per il cartellone estivo che si sta predisponendo in queste settimane: sono il rapper italiano Rocco Hunt, vincitore nel 2014 per la sezione “nuove proposte” della 64ma edizione del festival di Sanremo con la canzone “Nu journo buono” e la cantante pop Arisa, nota, oltre che per i suoi brani anche per il suo trasformismo in fatto di look, che proprio nello stesso anno (2014) vince il festival della canzone italiana, nella sezione campioni con il celebre brano “Controvento”.

Di certo ci sono solo i nomi, perché non sono ancora state rese note le date in cui i due artisti si esibiranno, mentre le bocche restano cucite su tutti gli altri eventi che si stanno organizzando, lasciando intuire che potrebbero esserci altre sorprese.