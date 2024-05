Basket – L’Orlandina vince meritatamente Gara 1. Battuta Molfetta 74-66

Un pubblico stupendo a fare da cornice alla vittoria in Gara 1 di semifinale della Infodrive Capo d’Orlando, che batte meritatamente Molfetta 74-66.

Da segnalare le prestazioni esaltanti di Simas Jasaitis e del solito Patrick Gatti, entrambi caldissimi dall’arco dei tre punti. Degna di nota anche la prova di Giulio Mascherpa che in cabina di regia non ha fatto rimpiangere l’assenza per squalifica del capitano Matteo Palermo.

Ottimo anche Ricky Agbortabi un vero leone sotto canestro, presenza cha ha consentito a Leonardo Marini di rifiatare ed essere determinante nel quarto periodo. Importanti anche le rotazioni che hanno consentito a coach Bolignano di utilizzare tutti i giocatori a referto.

Adesso Gara 2 a Molfetta domenica.