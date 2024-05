Si torna subito in campo per Gara 1 di Semifinale Playoff di Serie B Interregionale. La Infodrive Capo d’Orlando domani alle 18 sfiderà Molfetta e dovrà fare a meno del suo capitano Matteo Palermo, squalificato per un alterco al termine di Gara 3 contro il Basket School Messina. Ridotta da 2 a una giornata la sua squalifica, mentre Mentonelli sarà regolarmente della gara.