Messina: “Muvemuni” un progetto per conoscere e valorizzare il territorio della città.

Presentata l’iniziativa “Movemuni” promossa dall’associazione “Crescendo” in collaborazione on il Comune di Messina e l’Azienda Trasporti ATM, un’esperienza immersiva e coinvolgente alla scoperta della città.

Il sindaco Federico Basile ha affermato che “l’amministrazione partecipa e sostiene tutti i progetti che sono legati al territorio, alla città perché, bisogna essere sempre più consapevoli che è un patrimonio comune e non proprietà di qualcuno per cui, il lavoro sinergico contribuisce a far conoscere ed esportare il brand Messina”.

Insieme al sindaco erano presenti il vicesindaco Salvatore Mondello, l’assessora Liana Cannata, la componente del CdA di ATM Carla Grillo, Luca Famà Presidente di “Crescendo”, Monica Morabito e tantissimi altri componenti l’associazione. Il vice sindaco Salvatore Mondello ha sostenuto il fatto che “questa iniziativa ha una doppia valenza: essere stata proposta da ragazzi che vogliono investire su Messina e poi, perché rientra nel tema della mobilità sostenibile che, piano piano sta prendendo piede in città e vede l’ATM ed i suoi mezzi di trasporto, elemento fondamentale ed imprescindibile”.

Il cambiamento, ha concluso Mondello, “è nelle cose, attraverso anche una manifestazione gioiosa come “Movemuni”, si condivide una progettualità che punta alla salvaguardia ed alla conoscenza delle bellezze artistiche, culturali, storie ed enogastronomiche della città”.

L’assessora Liana Cannata ha voluto sottolineare che “spesso si trascurano i giovani mentre, proprio da loro partono iniziative che vogliono raccontare una pagina della città dove, essi vivono e vogliono investire senza lasciarsi condizionare dalle sirene che propongono opportunità fuori dal proprio contesto. Rimanere nel luogo dove si è studiato e ci si è formati, ha proseguito la Cannata, “testimonia un profondo legame e il bisogno di rendere concreto il cambiamento”. Per dare visibilità a queste proposte, ha concluso Liana Cannata, “bisogna saper dialogare ed ascoltare i bisogni ed i desideri delle realtà giovanili, parte attiva della città”.

Carla Grillo componente del CdA di ATM ha voluto “testimoniare la vicinanza della partecipata dei trasporti ad una proposta gioiosa ma culturale al tempo stesso perché, attraverso i bus ed i tram, aiuterà a conoscere ed apprezzare il territorio messinese”. Oggi ciò è stato possibile, ha concluso la Grillo, “perché ATM è una realtà apprezzata e stimata a livello nazionale, grazie soprattutto al cambiamento effettuato sia nel modo di organizzare la mobilità dei messinesi ma anche dei turisti, sia per la qualità di tutti i mezzi e gli automezzi che, per la professionalità di tutti gli operatori”.

Luca Famà presidente di “Crescendo”, ha presentato l’associazione e le varie iniziative portate avanti, tra le quali UniMe Games”. Il progetto “muvemuni” ha detto Famà, “è stato pensato per dare l’opportunità a chiunque di conoscere il volto più bello ed affascinante di Messina che, negli ultimi anni, ha cambiato completamento la sua connotazione e modo di essere”.

Infine Monica Morabito ha spiegato come si svolgerà “Muvemuni”, “cinque squadre, attraverso dieci prove dovranno dimostrare di conoscere il proprio territorio. Muniti di una mappa che illustra i luoghi e le caratteristiche della sfida, si muoveranno esclusivamente utilizzando di mezzi di ATM, scoprendo angoli suggestivi e immergendosi nella vivacità della vita messinese”. Vincerà la squadra che completerà l’itinerario nel minor tempo possibile e che avrà dimostrato una migliore conoscenza del territorio e delle sue caratteristiche.

Appuntamento a piazza Duomo sabato 11 maggio alle ore 9,30. Per iscriversi alla gioiosa competizione occorre collegarsi al sito: https://www.crescendoincubatore.com/page1.html.