Francavilla di Sicilia, anziano si infortuna in una zona impervia. Salvato dai Vigili del Fuoco

Questa mattina, alle ore 9:30, presso la centrale operativa dei Vigili del fuoco di Messina è pervenuta richiesta dal NUE (Numero Unico Emergenza) per soccorso persona in zona impervia in località gole dell’Alcantara nella giurisdizione del Comune di Francavilla di Sicilia.

Immediatamente è stata inviata una squadra VVF del distaccamento di Letojanni e precauzionalmente anche un elicottero dei vigili del fuoco, “Drago 148” con personale aereo soccorritore dal nucleo elicotteri di Fontanarossa Catania.

Gli aero-soccorritori hanno raggiunto l’infortunato, una persona anziana, provvedendo ad adagiarlo e immobilizzare su barella che, mediante verricello in dotazione all’elicottero, è stato issato a bordo e trasferito, immediatamente, presso l’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.