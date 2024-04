Dal prossimo 25 aprile, grazie alla proficua collaborazione tra il comitato pendolari siciliani Ciufer Messina-Palermo, Trenitalia, dipartimento regionale dei trasporti ed Rfi, sarà riconfermato il collegamento diretto tra Milazzo e Palermo aeroporto, attivo nei sabati e festivi.

Nel contempo, nei giorni festivi, alcuni treni regionali effettueranno le fermata sulla linea a binario unico, tra Patti e Terme Vigliatore, per venire incontro a chi – e potrebbero essere tanti, se venisse programmato un numero maggiore di treni – preferirebbe per i più svariati motivi utilizzare questo mezzo di trasporto, come accade nei giorni feriali, anche per arrivare e tornare dal posto di lavoro.

Per quel che concerne i collegamenti Milazzo-Palermo Aeroporto, ne sono previsti sabato da Palermo ore 11.17 con arrivo a Milazzo ore 15.03 e nei festivi partenza alle ore 12.58 e arrivo nella città del Capo alle ore 16.20. Da Milazzo invece sabato alle ore 12.36 con arrivo a Palermo aeroporto alle ore 15.50 e nei festivi partenza alle ore 13.20 con arrivo a Palermo aeroporto alle 16.46.

Come detto ancora nelle giornate festive alcuni treni regionali effettueranno le fermate alle stazioni del binario unico di Oliveri-Tindari, Falcone e Novara-Montalbano-Furnari.

Francesco Mondì, vice presidente del Comitato Pendolari Siciliani Ciufer, informa inoltre che il 10 aprile scorso ha inviato una missiva al dipartimento regionale dei trasporti e a Rfi per chiedere una soluzione in relazione ai parcheggi antistanti la stazione ferroviaria di Milazzo; visto che il sito al momento è interamente occupato da un cantiere e le auto vengono parcheggiate nelle stradine adiacenti, si potrebbe reperire un’area di parcheggio e programmare un servizio di navetta continuo.