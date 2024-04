Castell’Umberto: giornata diocesana all’insegna della fratellanza

Una giornata all’insegna della condivisione, della fratellanza, della gioia e della preghiera, sul tema “Lieti nella speranza”, che fa riferimento al messaggio di esortazione di San Paolo alla comunità di Roma durante le persecuzioni. L’hanno vissuta circa 20 giovani, tra i 14 e i 30 anni, provenienti dalle comunità parrocchiali, a Castell’Umberto per la Giornata Diocesana, promossa e organizzata dal Servizio di Pastorale Giovanile, diretto da don Salvatore Chiacchiera.

“Questa gioia- sottolinea fon Salvatore Chiacchiera – nasce dal mistero pasquale di Cristo, dalla forza della sua risurrezione e deriva dall’incontro con Cristo, dal sapersi amati da Lui”

La giornata è stata ricca di momenti significativi, compresi svago e divertimento.

Dopo una mattinata dedicata alla riflessione e alla preghiera, attraverso il pellegrinaggio lungo nel vie del paese con la croce dei giovani e la Santa Messa, presieduta dal nostro Vescovo Guglielmo nella Chiesa Madre, i partecipanti si sono spostati all’ippodromo comunale dove, dopo la condivisione del pranzo, sono state svolte diverse attività, tra cui giochi, balli, karaoke. La giornata si è conclusa con un momento di evangelizzazione animato dalla Fraternità in Spirito e Verità di Fra Felice.

Papa Francesco nel messaggio in occasione della 38° giornata della gioventù dice :”Vorrei prendervi per mano e percorrere insieme a voi la via della speranza. Vorrei parlare con voi delle nostre gioie e speranze, ma anche delle tristezze e angosce dei nostri cuori e dell’umanità che soffre”.

“Questo – conclude don Salvatore Chiacchiera – vogliamo fare con i giovani della nostra diocesi: prenderli per mano e camminare insieme perché soni il futuro della nostra Chiesa” .