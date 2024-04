Patti: il fine settimana nel nome di Adelasia del Vasto, visite guidate, cene medievali ed il corteo reale

Il territorio di Patti ritornerà alle sue antiche tradizioni, al suo straordinario retaggio con un fine settimana, quello che inizia oggi, dedicato alla Regina Adelasia del Vasto.

Lo farà con le visite guidate nel centro storico, con il corteo medievale che, di fatto, si è costituito a Patti, lo farà con le degustazioni della cena medievale, arricchita da ambientazioni medievali con giocoleria e danze del tempo.

Si inizierà con la visita delle chiese e del sarcofago di Adelasia del Vasto, localizzato all’interno della Cattedrale Normanna e poi verso sera con la cena medievale per le vie del borgo con degustazione di piatti tipici del periodo, ambientazioni medievali con giocoleria e danze del tempo.

Domani, dalle ore 18.00, l’arrivo del corteo reale nel piazzale della Basilica Cattedrale – a cui partecipano il corteo storico Federico IV d’Aragona di San Piero Patti, il corteo dell’associazione “Sicularagonesia” di Randazzo e dell’associazione “Elicona” di Montalbano Elicona.

Di seguito la Santa Messa in Cattedrale ed in avanti il corteo proseguirà verso via Giuseppe Ceraolo e via Magretti per concludersi in piazza Cavour, con spettacolo medievale. Di sera la seconda serata della cena medievale per le vie del borgo.