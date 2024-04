Schianto fatale sulla A20, perde la vita giovane carabiniere

Uno schiato fatale, quello avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada Messina-Palermo, tra gli svincoli di Brolo e Rocca di Capri Leone, nei pressi della galleria Cipolla, in direzione Palermo

A perdere la vita un giovane carabiniere, di soli 24 anni, originario del palermitano che viaggiava a bordo di un’utilitaria. Per cause al vaglio della Polstrada di S. Agata di Militello, l’auto condotta dal 24enne sarebbe entrata in collisione con un camion, che pare lo precedesse. Vano l’intervento dei sanitari del 118. Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante, condotto sotto shock all’ospedale di S. Agata di Militello, per gli accertamenti del caso.

Sul posto, oltre ad una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Patti e al personale del Cas, il magistrato di turno, che ha disposto il trasferimento della salma all’ospedale Papardo di Messina. Con ogni probabilità verrà disposta l’autopsia. Soltanto 10 giorni fa un altro gravissimo incidente tra la galleria e il viadotto Rosmarino, tra gli svincoli di Rocca di Capri Leone e S. Agata di Militello, é costato la vita ad un camionista parlemitano di 66 anni.