A20, incidente mortale tra gli svincoli di Brolo e Rocca di Capri Leone

Ennesimo grave incidente stradale sulla A20. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi tra gli svincoli di Brolo e Rocca di Capri Leone, nella galleria Cipolla, in direzione Palermo.

Secondo le prime informazioni nell’incidente, purtroppo mortale, sarebbero coinvolti un auto ed un mezzo pesante. Una persona ha perso la vita. Non ci sono feriti. (*aggiornamento ore 18.30)

Sul posto gli agenti della Polstrada di S. Agata di Militello, una squadra dei Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. In corso di accertamento dinamica e cause del grave incidente.

Al momento il tratto autostradale é chiuso al transito per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli. Per chi deve viaggiare in direzione Palermo istituita uscita obbligatoria a Brolo e rientro a Rocca di Capri Leone.