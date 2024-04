Messina: la palleggiatrice Giulia Carraro vestirà la maglia dell’Akademia Sant’Anna

A poche settimane dalla conclusione del campionato di serie A2 di Pallavolo femminile nel quale, Akademia Sant’Anna ha disputato meritatamente la semifinale per l’accesso nella massima serie contro Talmassons che poi ha vinto la finale contro Busto Arsizio, è stato presentato il primo colpo del mercato acquisti. Giulia Carraro, una delle più quotate palleggiatrici a livello europeo, vestirà la maglia di Akademia Sant’Anna. Nello scorso campionato Giulia Carraro ha giocato nell’Olympiakos in Grecia, dove ha vinto la Coppa di Grecia, disputando anche la finale scudetto contro il Panathinaikos persa al terzo incontro. Una carriera quella dell’atleta veneta nata a Venezia nel 1994, costellata di grandi successi sia a livello nazionale che internazionale.

In Italia ha vestito le maglie di Pesaro, Bergamo e Monza in A1; proprio nella squadra lombarda è stata vice della palleggiatrice della Nazionale Italiana Alessia Orro. Molto positiva la sua esperienza in Francia nel Volero Le Cannet squadra con la quale vince Scudetto e Coppa di Francia. L’arrivo di Giulia Carraro a Messina, inorgoglisce molto il Presidente di Akademia Sant’Anna Fabrizio Costantino il quale, nei prossimi giorni presenterà gli altri colpi di mercato che formeranno il roster della formazione peloritana.

Atlete di altissimo valore ed esperienza che contribuiranno, questa volta, senza nascondersi, di puntare alla promozione diretta in A1. Messina, ha detto il Presidente Costantino “è diventata una meta ambita da tantissime atlete che credono nel progetto della società sia per la qualità dello staff tecnico che per la serietà e la solidità dimostrata nel corso degli scorsi campionati”. Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Giulia Carraro, il presidente Fabrizio Costantino e il direttore generale Antonio Caselli hanno lanciato la campagna abbonamenti “SogniamolA 1nsieme”; l’obiettivo è quello di raggiungere le 1000 sottoscrizioni considerato anche il costo annuo molto competitivo, che va dai 145 euro per i posti centrali, 90 euro ridotto per gli under 18 e, i 90 euro nelle curve, 55 euro ridotto sempre per gli under 18.

Diverse sono anche le agevolazioni soprattutto per i tesserati Fipav. Elemento molto interessante, ha proseguito Costantino, “è rappresentato dal fatto che il costo dell’abbonamento potrà essere recuperato grazie alle agevolazioni che verranno praticate dagli sponsor di Akademia”. A proposito di sponsor, sia Costantino che Caselli si augurano possono arrivare a 100. Anche l’Amministrazione Comunale e la Regione Siciliana, non possono più fare finta che Akademia Sant’Anna sia solo una squadra di pallavolo; è il brand che darà visibilità a Messina e, di conseguenza, a tutta l’isola. Un patrimonio che bisogna sostenere anche economicamente considerati gli alti costi delle trasferte. Siamo convinti che la città risponderà alla grande all’invito di Costantino e Caselli perché, il campionato di pallavolo italiano è il bello e avvincente al mondo e, le atlete hanno bisogno di sentire forte il calore e l’incitamento del pubblico.