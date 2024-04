Orlandina chiamata alla vittoria esterna, che manca ormai da troppo tempo. Nella penultima giornata dei play-in Gold, i biancoazzurri sfideranno Angri in trasferta.

I paladini, superati in volata nell’ultimo confronto esterno da Monopoli, adesso inseguono Molfetta in vetta alla classifica e hanno l’obbligo di ottenere punti utili per arrivare all’ultima giornata con la possibilità di chiudere il Play-in Gold da primi in classifica.