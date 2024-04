Pitbull bruciato a Palermo, chiesta archiviazione. Il 46enne indagato per maltrattamento di animali è incapace

“È stata notificata oggi la richiesta di archiviazione, da parte del PM, del procedimento nei confronti del proprietario di Aron, il pitbull legato e dato alle fiamme a Palermo nel gennaio scorso e morto dopo giorni di agonia in clinica.” Lo ha reso noto tramite i suoi canali nella giornata di ieri la Lega Antivivisezione, parte civile, insieme ad altre 19 tra associazioni animaliste, onlus, enti e persone fisiche, nel procedimento a carico del 46enne, indagato per maltrattamenti di animali. L’uomo, secondo una perizia disposta dalla Procura di Palermo, non è capace di intendere e volere, poiché affetto da gravi disturbi mentali e pertanto non è imputabile. Il PM ha chiesto, quindi, al GIP l’archiviazione.

“Il PM ha avanzato la richiesta di archiviazione del procedimento penale. Il nostro avvocato procederà subito a richiedere l’accesso al fascicolo per capire su quali basi effettive sia stata richiesta l’archiviazione.” specifica Lav Palermo. “Quando avremo gli atti del fascicolo potremmo valutare in modo più circostanziato di opporci. Nel frattempo continueremo anche le pressioni nei confronti del Comune per far sì che a questo soggetto sia impedito di poter detenere animali.”