Messina: seconda edizione di “ME FASHION AWARD”

Alla Presenza del Sindaco Federico Basile e dell’Assessore ai grandi Eventi Massimo Finocchiaro, presentata la seconda edizione di “ME FASHION AWARD”. La grande moda viene a Messina, ha affermato Basile, “un evento di grande attrazione, patrocinato della Camera Nazionale della Moda Italiana”. Fino a qualche anno fa, ha proseguito il Sindaco Basile, “per emergere in un campo così particolare ma dal grande contenuto artistico come la moda, bisognava lasciare Messina per puntare alle città simbolo in Italia come Milano o Firenze”. Adesso, ha concluso il Sindaco, “Messina città della musica e degli eventi, ospita un’iniziativa di grande valore nazionale”.

L’Assessore Massimo Finocchiaro ha dichiarato che “l’amministrazione ha deciso di puntare a valorizzare le eccellenze di Messina, sia coloro che sono rimasti in città ma anche coloro che testimoniano la loro messinesità nel mondo”. Quest’anno, ha concluso Finocchiaro, “alla seconda edizione di “ME FASHION AWARD” sarà presente il grande gemmologo Armando Arcovito”. Il Palacultura giovedì 11 e venerdì 12 aprile sarà il palcoscenico ideale dove si terranno workshop e talk alla presenza di artisti di fama nazionale ed esponenti delle grandi maison della moda italiana. Attesa la performance del giovane Alessandro Morabito considerato un vero talento; presto lo vedremo come interprete dei “Promessi Sposi” di Michele Guardì.

Significativa la partecipazione degli studenti del Liceo Artistico E. Basile, A.M. Jaci oltre a rappresentanti dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria. Un vero Ponte di cultura e di bellezza con realizzazione create dagli studenti. Il cloud dell’iniziativa, la riproduzione della corona di Carlo III di Borbone, gentilmente concessa per l’occasione, dall’Archivio di Stato di Napoli. Il restauro di questo “gioiello”, è stato curato dal gemmologo messinese Armando Arcovito la cui fama e professionalità ha varcato i confini nazionali. Presentatrice dell’eccezione Jo Squillo, cantante, Dj, più volte inviata per il Tg Com e per Rai1, particolarmente impegnata nel sociale soprattutto nella difesa contro la violenza sulle donne e contro i femminicidi. Tra gli ospiti Sara Sozzani Maino, direttrice creativa della Fondazione Sozzani e International Brand Ambassador di Camera Nazionale della Moda Italiana la quale, incontrerà gli studenti del Basile, dello Jaci e dell’Accademia di Belle Arti, proprio per trasferire le sue conoscenze in un settore in grande espansione e visibilità che rappresenta un’eccellenza italiana nel mondo.

Venerdì 12 aprile la consegna degli Award a tantissime personalità che verranno insignite di questo grande riconoscimento. Grande spazio verrà riservato agli startup, il futuro della creatività soprattutto giovanile, con Chiara Trombetta direttrice Media ed Eventi di Startupitalia presente nella speciale classifica delle donne di talento che stanno cambiando l’Italia. L’ingresso al Palacultura è gratuito.