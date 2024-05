Messina, controlli della Polstrada durante le festività. 9 automobilisti positivi all’alcool test beccati alla guida

Rispettare le regole, soprattutto quando si è alla guida di un veicolo, significa aumentare la sicurezza per se stessi e per gli altri automobilisti. Eccesso di velocità, assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida, utilizzo del cellulare, sono tra i comportamenti più rischiosi e costituiscono le principali cause di sinistri stradali.

Per prevenire e reprimere condotte pericolose e irregolarità varie, la Polizia Stradale, nel trascorso lungo periodo festivo, ha monitorato costantemente autostrade e grandi vie di comunicazione di questa provincia, quando molte persone si sono messe in viaggio per raggiungere le località di villeggiatura, incrementando il numero di pattuglie ed i servizi di polizia giudiziaria.

Il dispositivo messo in atto è stato considerevole: 280 equipaggi che, operando in piena sinergia con le squadre degli enti gestori delle tratte interessate, hanno effettuato verifiche su 700 veicoli e 778 persone, accertando e contestando 872 infrazioni al Codice della strada.

I conducenti positivi all’etilometro sono stati 9 ai quali è stata ritirata immediatamente la patente di guida e 2 quelli positivi al consumo di sostanze stupefacenti. Le contestazioni per eccesso di velocità sono state 497, quelle per il mancato uso delle cinture di sicurezza 53, mentre i conducenti sorpresi ad utilizzare il cellulare durante la guida sono stati 14.

Per queste ed altre infrazioni gli agenti della Stradale hanno ritirato 12 patenti di guida, decurtato 1540 punti e sequestrato 16 veicoli per violazioni amministrative. Sono stati soccorsi 47 automobilisti rimasti in panne o in difficoltà lungo la tratta autostradale.

Nel corso dei controlli sono state denunciate 5 persone in stato di libertà per reati

vari.