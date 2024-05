Milazzo: i controlli dei carabinieri durante il Primo Maggio

In occasione della festività infrasettimanale del primo maggio, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno controllato più 250 persone e oltre 150 veicoli con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada.

Il mancato rispetto del semaforo rosso, dell’uso delle cinture di sicurezza e del casco protettivo, l’uso del cellulare alla guida e la velocità non commisurata alle situazioni ambientali, tra le irregolarità contestate che condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli utenti della strada.

Inoltre i carabinieri hanno denunciato un 24enne per guida sotto l’influenza dell’alcol, rilevata con etilometro, un altro 24enne e un 32enne per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’alcoltest e poi quattro persone, in distinte verifiche, sono state fermate e trovate in possesso di coltelli di genere vietato che i militari hanno sottoposto a sequestro.

Nell’ambito dell’attività antidroga, invece, 8 giovani, di età compresa tra il 22 ed i 30 anni, sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di dosi di marijuana, hashish e cocaina detenute per uso personale.

La droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. per le analisi di laboratorio.