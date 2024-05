Pallavolo: I risultati della 21^ giornata di Serie D/F

Continuano a vincere le prime tre della classe nel campionato di serie D/F.

Tutto semplice contro l’ultima in classifica per la Volley ’96 Milazzo che tra le mura amiche stende con un secco 3-1 l’Academy Catania.

La Pallavolo Oliveri, seconda forza del torneo, vince la sua 16^ partita per 3-0 contro la Peloro e con lo stesso risultato, ma fuori casa, l’Acicatena stende l’Open Club Sport.

Conquista la quarta posizione, a quota 40, la Planet Lombardo che batte la Costa Dolci Papiro 3-0 e scavalca la Galpe Volley, ora 5^ in classifica con 39 punti, che viene sconfitta a Messina dalla Team Volley per 3-2, dopo quattro set equilibrati è il tieb break a dare la vittoria alla squadra dello stretto; mentre la Nebrodi cede a Randazzo per 3-1 al termine di un match combattuto, 25-19/ 25-21/ 21-25/ 26-24 la seguenza dei set.

Nel fine settimana riflettori puntati sul match d’alta classifica Acicatena – Oliveri.