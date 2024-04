Un incendio sta causando disagi e danni a pendolari e viaggiatori sulla linea ferrata Messina-Palermo.

Le fiamme hanno interessato i binari nei pressi di Torre del Lauro, causando ritardi lungo la linea ferroviaria. Al momento soppresso il regionale lento per Messina, l’Ic ha circa 45 minuti ritardo, mentre il regionale veloce per Palermo 45 minuti di ritardo. La situazione sembra si stia normalizzando, ma i ritardi al momento in cui scriviamo sono questi.