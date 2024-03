Tragedia a Nicolosi: 20enne muore dopo incidente. Altri tre ragazzi feriti

Una vera a propria tragedia. Un 20enne ha perso la vita in un incidente stradale nei pressi di Nicolosi, nel catanese. L’auto su cui viaggiava si è schiantata contro un muro e il violento impatto non ha purtroppo lasciato scampo al 20enne. Altri tre ragazzi, tutti minorenni, che si trovavano con lui in auto, sono rimasti gravemente feriti.

Sul posto sono intervenute 4 ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano e i Carabinieri. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 20enne. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Cannizzaro di Catania. Si cerca di capire adesso cosa abbia portato al fatale impatto.