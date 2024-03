Serie D/Femminile: Risultati e classifica della terza giornata

Nella terza giornata del campionato di Serie D/F continuano a vincere le prime quattro in classifica.

Tra le mura amiche vincono: la prima della classe Volley 96 Milazzo contro la Galpe per 3-0, con la squadra di mister Salmeri che sale a quota 43, e con lo stesso risultato la Nebrodi, quarta con 30 punti, contro la Costa Dolci Papiro.

Fuori casa vincono la Pallavolo Oliveri, seconda con 39 punti, contro la Team Volley Messina, sconfitta pesante per la compagine messinese che alimentava le speranza per raggiungere la quarta posizione, che ora è a 7 punti di distanza, e l’Acicatena, terza a quota 33, che si sbarazza della Peloro con un perentorio 3-0.

Sugli altri campi battaglia a Giardini, dove la squadra di casa cede per 3-2 contro la Open Club Sport e a Catania dove i locali dell’Academy, ultimi in classifica, brindano alla vittoria per 3-2 contro la New Randazzo.

Nel prossimo turno riposerà la Pallavolo Oliveri e i riflettori saranno puntati in particolare su due match Volley Milazzo – Nebrodi e Planet Lombardo – Acicatena.

(In foto la Pallavolo Oliveri)