Messina: inaugurata la nuova sede dell’Ebat, l’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale

È stata inaugurata ieri pomeriggio, in via Citarella 24, la nuova sede dell’Ebat di Messina, l’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale. È la prima volta che l’ente, istituito dalle parti sociali in agricoltura e previsto dal contratto di lavoro, apre una sede a servizio dei lavoratori nel capoluogo dello stretto. L’Ebat erogherà una serie di prestazioni economiche per il sostegno a reddito agli operai agricoli, florovivaisti e piccoli coloni della provincia di Messina, oltre ad una integrazione economica in caso di maternità, malattia e/o infortunio sul lavoro. Al taglio del nastro erano presenti il presidente dell’Ebat di Messina, Sabina Barresi (Fai Cisl Messina), il vicepresidente Graziano Scardino (Cia Sicilia) ed i componenti del Comitato di Gestione Carmelo Tarantino (Coldiretti Messina), Nuccio Massimino (Flai Cgil Messina), Giuseppe Natoli (Confagricoltura Messina) e Antonino Marino (Uila Uil Messina-Catania), oltre ai segretari generali di Cgil e Cisl, Piero Patti e Antonino Alibrandi e il componente della segreteria confederale Uil Messina Calogero Cipriano.