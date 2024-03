Domani si torna in campo per la seconda fase del campionato di Serie B Interregionale e la Infodrive esordirà in trasferta, sul parquet di Salerno. Palla a due alle 18.00 al Pala Silvestri.

Una prova difficile per i ragazzi di coach Bolignano, che però possono contare sul nuovo acquisto Matteo Caridà.