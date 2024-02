Castell’Umberto – Festeggiati i 50 anni del Gruppo Mobili Cassarà – VIDEO

Una grande festa per celebrare i 50 anni di attività del Gruppo Mobili Cassarà, l’azienda nata proprio nel 1974. Migliaia di persone hanno affollato domenica sera piazza IV Novembre a Castell’Umberto dove il Gruppo Mobili Cassarà, ha regalato una magica serata ai suoi affezionati clienti.

Mezzo secolo fa l’imprenditore Calogero Cassarà, uomo dalle mille idee, fondò l’azienda di mobili che, in poco tempo, è diventata un vero e proprio punto di riferimento, non solo in Sicilia, ma anche a livello nazionale e internazionale. A celebrare la serata il gruppo Kilimangiaro Band, mentre la scena finale è stata tutta per i Collage.

La serata si è conclusa con l’atteso sorteggio durante il quale, al fortunato possessore del biglietto vincente, è stata regalata una cucina messa in palio da Gruppo Mobili Cassarà.