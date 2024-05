San Filippo del Mela: Successo di “Sussurrate alla carta” il concorso di poesia ideato dall’Associazione Divertiamoci Correndo e patrocinato dal comune di San Filippo del Mela e dal Comitato Nazionale Fair Play

La messinese Grazia Dottore è stata la grande protagonista della seconda edizione del concorso di poesia “Sussurrate alla carta” ideato dall’Associazione Divertiamoci Correndo e patrocinato dal comune di San Filippo del Mela e dal Comitato Nazionale Fair Play.

La poetessa ha vinto le due categorie in gara, lingua italiana e lingua dialettale, con le poesie “Sussurri tra fili d’oro” e “Mai girari i spaddi”.

Sul podio per la categoria lingua italiana la poesia di Carlo Saporita “Ode a Torregrotta e il “Vagone” della luciese Anna Milone.

Nella categoria “lingua dialettale” al secondo posto si è classificato il poeta del longano Giovanni Macrì con “A straggi du pani” poesia che ricorda la strage di via maqueda del 19 ottobre 1944 e al terzo “Dio ni scanzi pi mari e pi terra” un vero inno alla pace di Santina Paradiso.

Tra i giovani affermazione di Mattia Cutropia con “Quattro stagioni” e Giorgia Cappellano con “Vola”

La giuria formata dalla Dottoressa Donatella Manna, dalla filosofa Maria Giovanna Farina e dal sociologo Francesco Pira ha assegnato varie menzioni speciali a Giorgia Maria Fazio per la poesia “Certezza”, a Rocco Amato per la poesia “Il violinista”, ad Attilio Andriolo per la poesia “Catarsi”, a Stella Salmeri per la poesia “Scrivere e vivere”, a Cetty Perrone per la poesia “Donna a metà”, a Tindaro Calabrese per la poesia “Ho incontrato un rivoluzionario”, a Francesco Conti per la poesia “Il futuro che verrà”, a Daniela Imbruglia per la poesia “Fibromalgia”, a Rosa Elisa La Rosa per la poesia “Amuri a prima vista”, a Maria Luisa Crisafulli per la poesia “A famigghia i autri tempi”, a Grazia Dottore per la poesia “Filu ‘nvisibbili ‘ntra animi nobbili”, a Giovanni Macrì per la poesia “Spietata Morti” e a Livia Giordano per la poesia “Rometta, terra du me cori”.

Al concorso hanno partecipato anche Dina Dragà con la poesia “La vita”, Anna La Rosa con la poesia “Bambini”, Silvia Cigala con la poesia “Sussurro alla carta”, Alessandro Aspa con la poesia “21 marzo”, Giuseppe Carauddo con la poesia “Stromboli”, Sebastiana Parisi con la poesia “Anima mia”, Ettore Giulio Resta con la poesia “Carso”, Graziella Parrino con la poesia “A San Nicolò Politi” e Salvatore Cambria con la poesia “Con le mani”.

Le 40 poesia proposte saranno le protagoniste di un libro grazie alla Lombardo Edizioni di Milazzo.

Sussurrate alla carta ritornerà a Natale con una versione dedicata alla festa più bella dell’anno.